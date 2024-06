Mulher é engolida por píton na Indonésia; ‘Ela não sofreu’, diz especialista em cobras

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2024 - 10:43 Para compartilhar:

Uma mulher, de 45 anos, estava desaparecida e foi encontrada dentro de uma cobra píton com cerca de seis metros de comprimento. O caso ocorreu no dia 6 de junho, na vila de Kalempang, província de Sulawesi do Sul, na Indonésia.

A mulher desapareceu na noite do dia 5 de junho. Ao fazer buscas por ela, moradores da vila localizaram a píton com o estômago cheio. Desconfiados, eles resolveram abrir a cobra e encontraram o corpo.

Em entrevista ao site norte-americano TMZ, o herpetólogo Mark O’Shea afirmou que tudo deve ter acontecido muito rápido e, por isso, a mulher pode “não ter sofrido” até o último suspiro. O especialista destacou que entrou em uma área de caçada durante uma caminhada na floresta e viu uma píton enrolada a um animal, que perdeu a consciência em menos de um minuto.

Segundo Mark, a cobra aplica uma força enorme quando se enrola na presa. No caso da mulher, a pressão exercida deve ter feito o sangue ir para as extremidades do corpo, causando um ataque cardíaco.

Após a morte, a píton deve ter mapeado o cadáver e começado a engoli-lo a partir da cabeça, posição que impede que o corpo obstrua o sistema digestivo do animal.

O especialista ressaltou que o caso da mulher é raríssimo, pois as cobras não caçam seres humanos, visto que não são suas presas naturais. Porém, se o animal estiver faminto e cruzar com uma pessoa, isso eventualmente pode acontecer.