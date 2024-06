Mulher é diagnosticada com síndrome rara após ficar ‘altamente embriagada’ sem consumir bebida alcoólica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 15:49 Para compartilhar:

Uma mulher, de 50 anos, residente de Toronto, no Canadá, chegou a ser levada sete vezes ao hospital antes de ser diagnosticada com uma síndrome rara: ela fica embriagada sem consumir uma gota de bebida alcoólica.

No artigo publicado na revista “Canadian Medical Association Journal”, Rahel Zewude, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Toronto, afirmou que, em uma das vezes, a mulher foi levada ao pronto-socorro depois de desmaiar e bater a cabeça na bancada da cozinha de sua casa.

Ao examiná-la, os médicos descobriram que ela estava com cerca de 30 milimoles e 62 milimoles por litro no sangue, o que pode ser fatal. Após dois anos, ela foi diagnosticada com fermentação intestinal, também conhecida como síndrome da autocerveja, uma condição rara em que o próprio corpo produz álcool. Essa síndrome causa a produção de etanol pelo sistema digestivo quando o paciente consome alimentos ricos em carboidratos.

No entanto, antes de chegar ao diagnóstico, a mulher era constantemente questionada pelos médicos nas vezes em que foi ao hospital sobre o consumo de álcool, e também chegou a ser examinada por psiquiatras.

“Ela disse aos médicos que sua religião não permite beber, e seu marido verificou que ela não bebia. Foi só na sétima consulta que um médico do pronto-socorro finalmente disse: ‘Acho que isso parece síndrome da autocervejaria’ e a encaminhou a um especialista”, afirmou Rahel.

O primeiro caso conhecido sobre essa síndrome ocorreu na África, em 1946, quando o estômago de um menino, de cinco anos, rompeu sem motivo conhecido. Depois, uma autópsia mostrou que o abdômen do garoto estava cheio de um líquido “espumoso” com cheiro de álcool.