Mulher é detida com violência após defender aborto perto de comitiva de Biden

A IX Cúpula das Américas, em Los Angeles, começou na noite de quarta-feira (8), com um jantar de recepção do presidente americano Joe Biden. Uma outra cena, fora do evento, chamou a atenção de quem passava pelas ruas próximas ao local. Uma mulher, que prostestava a favor do aborto foi atacada e algemada por homens do serviço secreto.

Enquanto a comitiva de Biden passava por uma avenida da cidade de Los Angeles, a mulher se aproximou dos carros com um alto-falante antes de ser derrubada por um agente do serviço secreto americano, que estava no local e a derrubou no chão antes de imobilizar e algemar.





A mulher não teve a identidade revelada e, segundo a imprensa internacional, segue detida e investigada.

Em maio, o Senado dos Estados Unidos rejeito uma proposta de criação de lei de direito ao aborto. Além disso, documentos vazados revelaram que a Suprema Corte local estuda o fim do direito à interrupção da gravidez, revertendo a decisão ‘Roe versus Wade’, de 1973.