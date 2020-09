Mulher é descoberta após colar a própria vagina para tentar incriminar ex-namorado

A tentativa de incriminar o ex-namorado de sequestro e abandono levou Vanessa Gesto, de 36 anos, a ser presa e condenada nesta quinta-feira (3) em León, na Espanha.

A mulher usou uma supercola em sua própria vagina para mostrar que Ivan Rico sequestrou e abandonou a ex-companheira sem roupa e com a vagina colada, conforme apuração do jornal The Sun.

Até o caso ser solucionado, o homem ficou preso por vários dias. Foi consultado câmeras de segurança de uma loja de conveniência que os policiais descobriram que Vanessa arquitetou o seu próprio sequestro.

Após a descoberta, a mulher foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão e terá de pagar 25 mil euros ao ex-companheiro.

O episódio causou indignação até mesmo na advogada de Vanessa alegou ter sido “humilhada e enganada”.

“Sempre acreditei na Vanessa, foi por isso que a defendi”, ressaltou.

