Mulher é denunciada por ‘blackface’ em festa à fantasia no interior de SP; entenda o termo

Uma mulher foi denunciada por racismo na cidade de Bauru, interior de São Paulo, após reproduzir o chamado “blackface“. Em suas redes sociais, ela compartilhou uma foto com rosto e pescoço pintados de tinta preta, vestindo uma peruca de cabelos cacheados e com batom vermelho ultrapassando o limite dos lábios, “caracterizada” para uma festa à fantasia no dia 1 de setembro.

Antes de ser apagada, a imagem foi denunciada em boletim de ocorrência online por uma mulher negra e ex-presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra da cidade. “Bauru é conservadora e racista, então está naturalizado soltar isso e se desculpar como piada”, declarou a denunciante, em entrevista ao site “Alma Preta”. Ainda segundo o portal, a acusada é funcionária pública dos Correios de Bauru.

De acordo com o “g1”, a denunciante não recebeu apoio ao relatar o caso, que também foi relatado ao Conselho Municipal da Comunidade Negra e à Comissão de Igualdade Racial da OAB de Bauru.

O que é ‘blackface’?

O termo em inglês se traduz para “rosto preto”, e é empregado quando uma pessoa branca pinta a pele com tinta escura e se “fantasia” para se passar por uma pessoa preta.

A prática é dita como tendo sido difundida pela indústria do entretenimento norte-americana para ridicularizar pessoas negras. No século 19, atores brancos utilizavam tinta para pintar os rostos de preto em apresentações de humor, agindo de forma exagerada para mostrar comportamentos que os brancos associavam aos negros.

O que é racismo recreativo?

Trata-se de uma forma de prática de racismo disfarçada de “piada”. O racismo recreativo é praticado quando o agressor associa a imagem da etnia preta a algo pejorativo, sempre em tom de “brincadeira”.

Em vídeo no TikTok, o influenciador Everton Machado explica: “O racismo recreativo acontece de forma sutil. O racista não quer transparecer que está sendo racista, mas, com piadas, coloca pessoas negras em situações constrangedoras. O racista não quer que você esteja nos mesmos lugares do que ele e nem que você tenha os mesmos acessos”.