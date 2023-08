Mulher é barrada em aeroporto por usar apenas roupas íntimas e peruca

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/08/2023 - 5:16 Compartilhe

Uma mulher alegou que funcionários do aeroporto cortaram suas asas e tiraram seu direito de voar porque sua roupa era muito reveladora. A modelo e influenciadora OnlyFans de 21 anos chamada Kine-Chan disse que foi impedida de embarcar em seu voo no Aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, porque sua roupa preta de duas peças que lembrava um biquíni era muito pequena.

Kine-Chan, que estava vestida com uma roupa de cosplay de Rebecca, uma personagem de anime de “Cyberpunk: Edgerunners” da Netflix, postou sobre o recente incidente em sua conta @kinechan2.0 no Instagram, onde ela tem mais de 600.000 seguidores.

“Xuxus, aconteceu uma situação muito chata neste final de semana! Tentei embarcar no aeroporto de Navegantes fantasiada de Cosplay da Rebeca para um evento. Eu já sabia que poderia me atrasar, então me vesti para não perder tempo e poderia ir direto para o meu quarto”, escreveu ela.

“Mas me disseram para ir para casa e trocar de roupa porque a que eu estava usando não era ‘apropriada’. Expliquei que estava indo para um evento. Enfim Rebecca barrada kkkkkkk”, concluiu.

Vários fãs da influenciadora disseram que achavam que ela deveria ter se coberto antes de entrar no avião. “Que bom que foi barrada né anjo vamos respeitar as outras pessoas, aviso, aqui não é lugar de usar lingerie ou biquíni”, disse uma.

“Kine, eu te amo, mas pelo amor de Deus… você poderia ter colocado uma roupa fácil de puxar, como um vestido caindo ou até mesmo uma blusa de botão”, comentou outro.

“Adoro seu trabalho, mas isso é meio óbvio, não considero pornografia com biquínis, mas em um avião, acho inapropriado”, disse um terceiro.

Outros expressaram seu apoio ao modelo.

“É realmente decepcionante ver que o Aeroporto Balneário Camboriú bloqueou você, uma artista talentosa, para um cosplay tão incrível da Rebeca. A liberdade de expressão e a criatividade devem ser sempre incentivadas e respeitadas. Espero que situações como essa possam ser evitadas no futuro. Continue brilhando com sua arte e cosplay”, disse uma pessoa.

Esta não é a única vez que um aeroporto tem problemas com a roupa de um passageiro. Duas mulheres que usavam tops combinados com saia longa e calça disseram que a American Airlanes as fez trocar porque suas roupas eram reveladoras, mas elas mudaram para shorts que acabaram mostrando mais a pele.

