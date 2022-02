Mulher é baleada e morre após esfaquear policial durante confusão em MG

A Polícia Militar de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar a atuação de militares durante uma confusão em São Sebastião da Anta, na região do Rio Doce, no último domingo (6), que acabou com uma mulher morta, o irmão dela baleado e um sargento esfaqueado. As informações são do jornal O Tempo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais foram acionados na praça João Barbosa Neto, no centro do município, e o sargento, de 45 anos, que estava de folga, passou informações sobre suspeitos de dois roubos que teriam ocorrido em sequência.

Eles teriam sido abordados no bar da família das vítimas baleadas. Durante a abordagem, o homem de 49 anos teria dito que iria “buscar uma coisa para resolver com vocês [policiais]”, de acordo com a PM.

Ele teria saído do bar armado, e um soldado fardado teria disparado contra ele duas vezes, acertando seu ombro. Na sequência, a irmã do baleado, armada de uma faca, teria desferido um golpe no abdômen do sargento, que revidou e disparou duas vezes contra ela.

A mulher e seu irmão chegaram a ser socorridos, mas ela acabou não resistindo aos ferimentos. O dono do bar, que foi baleado, acabou preso, mas segue hospitalizado. O sargento também recebeu voz de prisão, mas não foi apresentado às autoridades por ter precisado passar por uma cirurgia.

Nas redes sociais, tem circulado um vídeo que mostra uma abordagem truculenta por parte dos policiais. Ainda de acordo com O Tempo, é possível ver que o sargento sem farda aponta uma arma para as pessoas abordadas, além de agredir um homem que saía do local.

O sargento também é visto chutando a perna de um jovem imobilizado, voltado para a parede, e dando uma coronhada com a arma em outra pessoa abordada.

O 62º Batalhão da PM afirmou, em nota, que foi determinada a abertura imediata de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com publicações de familiares das vítimas nas redes sociais, o sargento estaria embriagado durante a abordagem.

