Mulher é achada morta em área de garimpo em terra yanomami

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 07/05/2023 - 7:31 Compartilhe

Com sinais de violência sexual e enforcamento, ela estava perto do local onde oito corpos foram localizados há dias. Com mais essa vítima, chega a 14 o número de mortos em menos de uma semana na região.O corpo de uma mulher, com sinais de violência sexual e enforcamento, foi encontrado dentro da Terra Indígena Yanomami, em Roraima, neste sábado (06/05).

Segundo a Polícia Federal, ela foi localizada em uma área próxima ao local onde os corpos de oito garimpeiros foram achados na última terça-feira.

O corpo da mulher, avistado durante sobrevoo de helicóptero da Força Nacional, foi removido para Boa Vista, onde passa por exames e perícia do Instituto Médico-Legal (IML).

Com mais essa vítima, chega a 14 o número de mortos em menos de uma semana na região. Quatro garimpeiros foram mortos em confronto com forças policiais no domingo passado, e um indígena foi assassinado e outros dois feridos, no dia anterior, desta vez na região de Uxiú, onde há forte presença de atividade de garimpo ilegal.

Comitiva federal visitou Roraima

A onda de violência que afeta a área levou uma comitiva do governo federal a viajar para Roraima no início da semana. As ministras Nísia Trindade (Saúde), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) foram ao estado anunciar medidas para intensificar as ações para a retirada de garimpeiros e atendimento de saúde às comunidades indígenas.

Um dos anúncios foi a ampliação em mais 220 agentes da Força Nacional de Segurança no território Yanomami. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles vão auxiliar na desintrusão de garimpeiros ilegais da área.

md (EBC, ots)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias