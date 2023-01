Mulher do ministro Barroso, Tereza Barroso morre aos 57 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 9:24 Compartilhe

A empresária Tereza Cristina Van Brussel Barroso, esposa do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, morreu na sexta-feira (13), aos 57 anos. De acordo com a assessoria do STF, Tereza teve complicações decorrentes de um câncer primário na cabeça do fêmur.





Em nota, o STF informou que a família do ministro “está serena e confortada”.

“Tereza Barroso faleceu nesta 6ª feira (13.jan.2023), aos 57 anos, em razão de complicações decorrentes de um câncer primário na cabeça do fêmur. Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família –Luís Roberto, Luna e Bernardo– está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz. Informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família”, diz a íntegra da nota divulgada pelo STF.

Nas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, lamentou a morte de esposa do ministro. “Meus sentimentos ao ministro Luís Roberto Barroso e seus familiares neste momento de dor e consternação pela perda de Tereza Barroso”, escreveu.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias