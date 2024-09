Vídeo: mulher do meme ‘Que Xou da Xuxa é esse?’ encontra artista no Rock in Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2024 - 9:52 Para compartilhar:

A professora Patrícia Veloso Martins, de 47 anos, encontrou a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 20, após viralizar nesta semana por conta de um trecho da série documental da Globoplay, “Pra Sempre Paquitas”.

No documentário, Patrícia, na época com 9 anos, aparece chorando ao lado de várias pessoas que não conseguiram entrar no “Xou da Xuxa”, atração que aconteceu entre 1986 a 1992.

“Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?”, gritava a criança em uma entrevista.

Após a repercussão do meme, Patrícia ganhou a oportunidade de conhecer Xuxa pessoalmente durante a participação da artista no Pavilhão Itaú, dentro da Cidade do Rock. Em um vídeo postado pela eterna “Rainha dos Baixinhos”, a professora aparece emocionada com o encontro e recria o meme ao lado da cantora.

