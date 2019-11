Mulher detida com ouro escondido nos sapatos na fronteira Rússia-China

Uma russa que pretendia entrar na China com lingotes de ouro foi detida por agentes da Alfândega no Extremo Oriente da Rússia quando transportava quase dois quilos do metal preciosos escondidos nos sapatos.

“A jovem caminhava de maneira pouco natural (…) e estava nervosa antes de passar pela Alfândega em um ponto de controle rodoviário na cidade de Zabaikalsk, na fronteira entre Rússia e China”, informou o serviço regional de Alfândega e um comunicado.

Depois de uma revista com um detector de metais, ela entregou voluntariamente oito lingotes de ouro, com um peso total de 1.863 gramas, que estavam presos às solas dos sapatos com fita adesiva.

De acordo com a perícia, o valor dos lingotes, “fabricados de forma artesanal”, supera 5 milhões de rublos (70.900 euros). A jovem afirmou que transportava o ouro a pedido de um cidadão chinês. Uma investigação foi aberta por “tráfico de recursos estratégicos”.

Desde o início do ano, vários russos foram detidos em Zabaikalsk por tentativa de entrar na China com ouro. Em agosto, uma cidadã russa tentou atravessar a fronteira com 10 lingotes de ouro escondidos também nas solas dos sapatos.

A mineração artesanal é uma prática muito frequente na na Rússia, um dos maiores produtores de ouro do mundo, com quase 300 toneladas extraídas em 2018.

No mês passado, ao menos 17 pessoas morreram no colapso de uma barragem em uma mina de ouro ilegal da região siberiana de Krasnoyarsk.