Mulher descobre que tem duas vaginas após passar por gestações e usar fraldas para conter menstruação

Uma mulher britânica descobriu possuir dois úteros e duas vaginas após passar anos tendo menstruações intensas e passar por duas gestações. Shannon Webster, de 28 anos, mora em Basingstoke, no Reino Unido, e relatou ter dois órgãos genitais totalmente funcionais. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail nesta quinta-feira, 6.

A mulher menstruou pela primeira vez aos 14 anos e, desde então, sofre com intensos processos hormonais. Entretanto, a britânica só descobriu a existência de seu segundo útero após sofrer um aborto dois anos depois do nascimento do seu primeiro filho, quando realizou um ultrassom depois de perder o bebê.

Shannon contou que não conseguia usar absorventes porque causavam muita dor. Por isso, colocava uma fralda na sua cama e outras três em suas calças. “Médicos diziam que eu era muito ‘pequena’”, pontuou a britânica.

Um ano depois do diagnóstico, a mulher descobriu que estava grávida de seu segundo filho e, desta vez, o bebê estava sendo gerado em um útero diferente do primeiro. Por conta da condição, foi realizado um parto por cesariana. “Os médicos mostraram (os dois órgãos) para todo mundo. Foi como se eu estivesse em um museu”, contou.

O útero didelfo observado em Shannon Webster é raro e acomete três em cada mil mulheres ao redor do mundo. Cada órgão possui uma tuba uterina e ovário. Muitas vezes, mulheres que apresentam tal condição não possuem sintomas. Cirurgias para juntar as estruturas em apenas uma são possíveis, mas raramente são feitas.