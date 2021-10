Mulher denuncia racismo de motorista de aplicativo: ‘Falou que não carrega preto no carro’

A consultora jurídica Maria Nazaré Paulino, de 58 anos, denunciou um motorista de aplicativo por racismo. Segundo ela, ao pedir uma corrida no último domingo (17), em Belo Horizonte, o homem se negou a levá-la e afirmou: “não carrego preto”. A informação é do G1.

“Fiz sinal que eu era a passageira e ele fez a negativa com a cabeça. Eu insisti porque estava chovendo e me aproximei do carro. Mostrei a tela do meu telefone e ele esfregou a pele. Aí, eu pensei assim: ué, será que ele não vai me embarcar por conta da cor?”, contou Maria em entrevista à CBN.

“Eu não acreditei, mas ele falou que não carrega preto no carro, muito menos uma preta vagabunda, e arrancou”, relatou ela, que ficou em estado de choque ao ter sido vítima de racismo.

Quando chegou em casa, Maria decidiu gravar um vídeo e postar nas redes sociais contando as ofensas que havia escutado. Ela também denunciou a negativa do motorista de transportá-la e o racismo sofrido pelo Disque Denúncia 100. Nesta quinta-feira (21), ela prestou depoimento na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Vítima de Intolerâncias.

O advogado de Maria, William Santos, afirmou que o crime sofrido pela vítima se enquadra como racismo. “Ele simplesmente se negou a atender, fazendo gesto que não carrega pessoa negra dentro do carro dele. Então, ele atingiu a coletividade e a ela, isso é um racismo, não um crime de injúria”, explicou.

Saiba mais