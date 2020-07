Mulher denuncia ex após ser exposta na web; ele justifica que foi traído

Uma mulher de 50 anos acusou o ex-namorado de divulgar vídeo íntimos dela por meio das redes sociais. De acordo com a vítima, ela chegou a reatar o relacionamento devido às ameaças do homem. As informações são do G1.

Em entrevista ao G1, a mulher contou que após ter voltado a morar com ele no Guarujá, ela foi proibida de sair de casa. Depois de um tempo, a mulher arrumou um emprego e saiu da casa dele.

“Por isso, ele colocou um vídeo íntimo meu em uma plataforma de vídeos, junto com o meu WhatsApp. Muitas pessoas ligaram perguntando se eu fazia programa. Mandou para pastora da igreja que eu frequentava fotos minhas, eu tenho todas as provas”, disse a vítima ao G1.

Na rede social pessoal do homem, ele postou fotos da ex-companheira e publicou textos a ofendendo e xingando.

Conforme a vítima, em maio, ela já havia registrado boletim de ocorrência contra o autor, por violência doméstica, difamação e ameaça. Nesta quinta-feira (16), ela registrou um novo boletim.

“Ele mandou os vídeos íntimos também para as minhas filhas e até minha neta viu, porque estava jogando no celular na hora. Ele me liga todo dia me ameaçando de morte”, contou ao G1.

Homem diz que foi traído

De acordo com o ex-companheiro, ele agiu dessa forma, publicando a difamação nas redes sociais, porque descobriu que havia sido traído. De acordo com o homem, ele tinha a senha das redes sociais da vítima e encontrou troca de mensagens dela com outro rapaz. No entanto, ele nega que tenha publicado vídeos e fotos íntimas da mulher. A ex-companheira nega as traições.

Ainda segundo o G1, a polícia vai investigar o ocorrido. Caso seja comprovado que o homem divulgou os vídeos íntimos da parceira por conta de chantagem, o suspeito poderá responder criminalmente pelo ato.

