Mulher denuncia assédio de Papai Noel contra a filha em shopping de Minas Gerais

Uma mulher levou a filha para tirar foto com o Papai Noel do Big Shopping, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e notou uma atitude estranha do “bom velhinho”. Nas redes sociais, ela denunciou o personagem afirmando que ele estava excitado ao segurar a criança no colo.

O post chegou a alcançar a marca de 2 mil compartilhamentos no Facebook. Porém, minutos depois, ela apagou a publicação. “Ontem fui levar minha filha no Big Shopping, ela quis tirar foto com o Papai Noel, o Papai Noel ficou excitado quando ela sentou em sua perna. Eu queria tirar, ele ficava a segurar a menina, minha filha tem 10 anos, ele não queria soltar, ficava virando ela de uma perna para outra, até que eu a puxei do colo dele”, dizia o post.

Após o ocorrido, o shopping se manifestou nas redes sociais e afirmou ter suspendido o contrato com o Papai Noel. Além disso, o Big Shopping lamentou o ocorrido e confirmou que as comemorações de Natal seguem normalmente no estabelecimento. A nota oficial divulgada pelo Shopping ainda relata que outras mulheres reclamaram da forma como o personagem se comportou.

A Polícia Militar afirma que a mãe da criança registrou boletim de ocorrência. O homem que se fantasiava de Papai Noel, por sua vez, procurou uma delegacia alegando que estava sendo difamado nas redes sociais. Em outra rede social, a mulher disse que não irá se manifestar mais sobre o caso.