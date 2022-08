Mulher deixa unhas crescerem por 25 anos entra para o livro dos recordes

Da Redação 08/08/2022 - 10:03 Compartilhe

A norte-americana Diana Armstrong, de Minnesota (EUA), entrou para o Guinness World Records, o livro dos recordes, pelo comprimento das suas unhas. Em março de 2022, a soma do tamanho de todas as unhas da mão dela era de 13,06 metros.

A unha do polegar direito é a mais longa com 1,38 metro, já a do mindinho esquerdo é mais curta, com 1,09 metro de comprimento. Conforme Diana, ela não corta as unhas há mais de 25 anos.

A mulher explicou que as unhas foram cortadas pela última vez em 1997. De acordo com Diana, a filha dela Latisha era quem fazia as unhas. No entanto, quando a menina tinha 16 anos ela morreu durante o sono devido a um ataque de asma. “Aquele foi o pior dia da minha vida”, afirmou.

“Ela tinha feito minhas unhas na noite anterior. Ficamos acordadas a noite toda, então simplesmente não consegui cortar minhas unhas depois disso”, contou Diana.

Nos anos seguintes, os filhos de Diana tentaram convencer sua mãe a cortar as unhas. No entanto, quando ela finalmente revelou os motivos para não apará-las, os filhos compreenderam e aceitaram a decisão.

Diana explicou que lutou contra a depressão durante uma década, e que o crescimento das unhas era a maneira dela manter Latisha em seus pensamentos. “Toda vez que olho para minhas unhas, penso na minha filha. Acho que ela é meu anjo da guarda”.

Cada uma das unhas de Diana leva entre quatro e cinco horas para ser pintada. “Não vou a um salão para fazer as unhas há cerca de 22 anos”, disse Diana, que admitiu pintar as unhas a cada quatro ou cinco anos. O processo inclui de 15 a 20 vidrinhos de esmalte, uma ferramenta de carpintaria e a ajuda dos netos.

O recorde anterior para as unhas mais longas de um par de mãos (feminino) era de Ayanna Williams (EUA), que cortou as unhas em 2021. Diana também detém o título para as unhas mais compridas em um par de mãos de todos os tempos(feminino), quebrando um recorde que se mantinha desde 2008. A recordista anterior era Lee Redmond (EUA), que infelizmente perdeu as unhas em um acidente automobilístico no início de 2009.