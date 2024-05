Mulher de Zé Vaqueiro mostra foto do filho pela primeira vez após retorno para a UTI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 15:28 Para compartilhar:

Ingra Soares usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 23, para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde do seu filho, Arthur, fruto de seu casamento com Zé Vaqueiro. Na última semana, o menino precisou voltar a UTI apenas um dia após deixar o hospital, por conta de uma parada cardíaca.

A empresária postou uma foto fazendo carinho no filho, enquanto ele está deitado na cama do hospital. Na legenda, ela se declarou ao pequeno, fazendo uma reflexão sobre os desafios de ser mãe.

“Não há maior incentivo, estímulo ou fonte de força para lutar e viver do que um filho. Pelos filhos, somos capazes de fazer o que não faríamos para nós mesmos e muito mais. Eu te amo, meu filho”, escreveu.

A última atualização sobre o estado de saúde de Arthur foi dada por Zé Vaqueiro, na terça-feira, 21, através de suas redes sociais. Ao responder a pergunta de um fã, o cantor disse que o filho havia colhido exames e estava lutando para melhorar. “Arthur está estável. Colheu vários exames e continua lutando com muita força.”

O artista também aproveitou para agradecer o carinho que está recendo dos fãs: “Obrigado por todas as mensagens e orações, do fundo do meu coração. Obrigado”.