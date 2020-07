Mulher de Thiago Silva mostra “pé de ouro” do jogador: “Não acho legal”

Belle Silva mostrou um artefato inusitado que tem em sua casa ao participar de uma brincadeira no TikTok. A brincadeira era mostrar o objeto mais estranho que ninguém mais tem em casa e ela escolheu uma réplica em ouro do pé do marido.

Juntamente com a postagem, Belle escreveu: “Não acho legal, mas tenho o pé do meu marido em ouro, hahaha”, divertiu-se ela. Na gravação, ela exibe a escultura em ângulos diferentes. A peça conta com uma assinatura do jogador no tornozelo.

