Mulher de Thammy se derrete ao publicar foto do filho Bento

A modelo Andressa Ferreira, mulher do ator Thammy Miranda, utilizou o Instagram para compartilhar uma imagem do filho do casal, Bento.

“Vc tbm apertaria essa bochecha??”, brincou Andressa na legenda de sua publicação, recebendo diversos elogios.

“Ah zenti! Iluminado. Jesus o abençoe muito”, escreveu uma seguidora. “Amor da vó”, comentou a cantora Gretchen.

Confira a imagem: