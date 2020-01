Mulher de Thammy Miranda, Andressa Ferreira posta primeira foto de Bento

View this post on Instagram

Eu sabia que deveria ser maravilhoso o sentimento de ter um filho, dar a luz, mas na verdade é muito maior do que eu pensei! É inexplicável, muito intenso, é sem dúvida a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida, a mais prazerosa, que me trouxe uma felicidade plena e tá só começando! Tive dois dias cheios de medo, dores e um amor sem igual o tempo todo, muita intensidade e emoção em tudo, tenho o melhor marido do mundo, que me deu banho, cuidou de todas as minhas dores intensas da pos cesária, o tempo todo carinhoso, cuidando de mim e do Bento, estamos sem dormir desde terça feira, e estou num estado tão intenso, mágico, de tanto amor que não estou conseguindo, minha cabeça não para de pensar em tudo que está acontecendo! Muita realização, muito MAIOR do que eu pensei que fosse! E se não fosse o sonho do Thammy que é o amor da minha vida eu não viveria esse sonho! Foto: @marihartphoto @sermamaeemmiami @conceptionsfloridabrasil