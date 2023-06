Mulher de Sergio Rico confirma que o jogador saiu do coma e avança aos poucos no hospital

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 22:00 Compartilhe

Sergio Rico, goleiro do PSG, saiu do coma após sofrer um acidente com um cavalo em maio. Segundo uma entrevista de Alba Silva, mulher do jogador, para o canal de TV espanhol Telecinco, Rico teve a sedação retirada nesta segunda-feira e conseguiu responder algumas coisas para a equipe médica através de sinais. Apesar disso, o estado de saúde do atleta ainda é delicado.

“Ele está dando pequenos passos e a verdade é que podemos ver um pouco mais de luz. Obrigado ao hospital e à equipe médica que é incrível não só com Sergio, mas com todos os pacientes. E, realmente, obrigado a eles e obrigado a Deus – a todos aqueles que nos enviaram tanta força -, estamos seguindo em frente e tenho muito mais esperança. Ele recuperou a consciência? Sim, aos poucos, ele está avançando e eu sabia desde o início que ele iria sair dessa, porque ele é um campeão”, disse Alba Silva em entrevista para o canal espanhol Telecinco.

Sergio Rico sofreu um traumatismo cranioencefálico em um acidente com um cavalo no fim de maio, em Sevilha. O arqueiro foi atendido por equipes de saúde ainda no local e o encaminharam ao hospital da cidade Virgen del Rocío. Desde de então, Rico passou a maior parte do tempo sedado pela equipe médica em coma. O goleiro do PSG chegou a ser acordado em um momento pela equipe médica para que se tivesse conhecimento o real cenário de sua lesão após o acidente e voltou a ser sedado na sequência.

Desta vez, de acordo com a mulher e algumas agências de notícias da Espanha, Sergio Rico acordou, tem cada vez menos sedação e começa a responder alguns questionamentos da equipe médica. Apesar da entrevista de Alba, o hospital ainda não publicou uma atualização do estado de saúde de Rico de maneira oficial.

QUEM É SERGIO RICO?

Apesar de não ser titular do PSG, cujo posto pertence ao italiano Gianluigi Donnaruma, ele é parte importante do elenco. Antes de chegar à França, teve longa passagem pelo Sevilla, onde conquistou duas edições da Liga Europa, em 2014/15 e 2015/16, e a Supercopa Euroamericana em 2016. Ele também fez parte do elenco da seleção espanhola na Eurocopa de 2016 – eliminada pela Itália nas oitavas.

Sergio Rico defendeu o Fulham, da Inglaterra, e o Mallorca, da Espanha, ambos por empréstimo, em 2018 e 2022, respectivamente. Os times onde jogou e a LaLiga se manifestaram no Twitter, com mensagens de apoio e desejo por uma rápida recuperação. O PSG reforçou que continua atento ao caso e que atualizará os mais próximos de Rico com novas informações assim que elas chegarem.

Sergio Rico estava na delegação que conquistou o título do Campeonato Francês, após empate por 1 a 1 com o Strasbourg. Com o troféu confirmado, o clube de Paris liberou seus jogadores para comemorarem e Rico viajou para o povoado de El Rocio, em Huelva, na Espanha, onde ocorreu o acidente.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias