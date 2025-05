Mulher de Ronaldo detona Mauro Silva e aponta ‘discurso barato’: ‘Tenha dó e vergonha na cara’

Mesmo fora do ambiente político da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o clima, quando se fala na entidade, é tenso. A mulher de Ronaldo, Celina Locks, rebateu o ex-volante Mauro Silva, hoje vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). A resposta se deu em um comentário no Instagram, após Mauro Silva publicar a nota dos campeões mundiais, em defesa ao processo eleitoral convocado pela entidade.

“Fale por você! Quem assina essa carta é só você! Agora que o seu chefe da Federação Paulista se candidata, você vem com esse discurso barato de democracia e transparência! Tenha dó e vergonha na cara! Teu chefe é o que mais recebe da CBF! Você não representa nenhum campeão mundial dentro desse sistema em que se encontra!”, escreveu Celina.

A modelo se refere ao fato de que Ednaldo Rodrigues foi aclamado por unanimidade em março, inclusive com voto da FPF. A assembleia ocorreu dias após Ronaldo desistir de sua candidatura e afirmar que apenas quatro federações aceitaram dialogar.

Quando Ronaldo articulava sua possível chapa, o ex-atacante viu em Mauro Silva um possível vice. O nome de Mauro, que também é embaixador da Conmebol no Brasil, foi uma sugestão de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, que sinalizou discretamente apoio a Ronaldo nos bastidores, mas acabou por votar em Ednaldo.

Reinaldo tentou articular uma candidatura própria após o afastamento de Ednaldo Rodrigues. Samir Xaud, de Roraima, porém, angariou o apoio de 25 federações, afastando um adversário, já que o mínimo necessário são oito.

A Assembleia Geral Eleitoral está marcada para o dia 25 de maio, com primeira convocação às 10h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A comissão eleitoral permitiu a participação de forma remota, já que será um domingo de rodada do Brasileirão.