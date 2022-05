Mulher de Renato Aragão tira sarro do ator após nó em gravata de genro: ‘Parecendo a do Didi’

O gamer Jota, namorada da atriz Livian Aragão, filha do ator Renato Aragão, precisou de uma ajuda do sogro para ir a um casamento com a amada: o empréstimo de uma gravata.

“Primeira vez que eu me visto assim, mas tem uma parte muito difícil. Não tenho gravata. Sogrinho maravilhoso, gostou? Esse príncipe precisa de favor enorme. Não tenho gravata. O senhor tem uma que caiba aqui e fique básico”, questionou ele ao sogro, sentado no sofá.





Jota se surpreendeu ao ver a coleção de gravatas de Aragão, que tem três gavetas dedicadas ao acessório. “Três gavetas de gravatas. Tem mais gravata que o William Bonner. De todo jeito”, disse ele.

A sogra de Jota, Lilian Aragão, que acompanhava tudo, não aguentou ao ver o nó que Renato deu na gravata do genro: “Está parecendo a do Didi. Olha o tamanho do nó”[as gravatas do personagem mais famoso do humorista eram gigantes]. Sem perder a brincadeira, Renato soltou: “Estou doido para dar uma gravata nele”.