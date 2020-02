Mulher de Rafael Cardoso comenta cenas de sexo dele com Deborah Secco em novela

Realizando cenas super quentes com Deborah Secco na novela da sete ‘Salve-se Quem Puder’, da Globo, Rafael Cardoso tem uma telespectadora especial e que está ligada em tudo. A esposa do ator, Mariana Bridi, compartilhou em sua rede social uma série de vídeos no Instagram em que aparece assistindo a cenas de sexo entre o marido e a atriz,

No vídeo, Mariana explica que não sente ciúmes do ator. “Acho engraçado que a coisa que vocês mais me perguntam é se eu tenho ciúmes. Pelo amor de Deus. Deborah, está maravilhosa e gostosa na cena! Parem de colocar mulher contra mulher. Acho os dois gostosos, o meu marido e a Dedé”, disse Mariana durante os vídeos.

Bridi e Rafael são casados desde 2013 e são pais de Aurora.