Mulher de médico brasileiro preso no Egito diz que o perdoa: ‘Lição de evolução’

Kamila Monteiro, mulher do médico Victor Sorrentino, preso no Egito após ser denunciado por assédio verbal contra uma vendedora, falou em “perdão” ao marido em seus stories no Instagram, e disse que há uma diferença enorme entre ‘passar pano’ e perdoar.

A influenciadora disse que não quer “passar pano” para a atitude de Sorrentino, mas sim defender que sua prisão foi uma “lição de evolução” para o médico.

“Todos nós sabemos que ele errou, foi imaturo e inconsequente. Há uma diferença enorme entre ‘passar pano’ e perdoar”, disse a influenciadora.

“Muitas pessoas, principalmente mulheres, me julgaram por perdoá-lo. Mas, o fato de perdoá-lo não quer dizer que não iremos repreender o erro dele. No entanto, é inevitável que o amor leve ao perdão. Tenho certeza de que nada acontece sem um motivo. E creio que isso foi realmente uma lição de evolução para ele”, concluiu Kamila.

Ela também compartilhou uma carta feita pela família de Sorrentino se retratando pela conduta do médico, que se tornou alvo das autoridades do Egito depois de compartilhar o vídeo do assédio verbal nas redes sociais, em 24 de maio.

“A todo querido povo egípcio e a todos os funcionários do Estado do Egito. Nós estendemos nossos sentimentos mais sinceros e nos comprometemos a reparar todos os danos materiais e morais. Pedimos que aceitem nossas desculpas”, dizia um trecho da mensagem.

