Mulher de Marcio Garcia diz que criação dos filhos gera divergência no casamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 21:49 Para compartilhar:

O ator e apresentador Marcio Garcia, 54 anos, e a esposa, Andréa Santa Rosa, 46, abriram o jogo sobre divergências no casamento e revelaram que opiniões diferentes sobre a criação dos filhos geram discórdias. O casal usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 30, para compartilhar um um vídeo em que debatem os desafios e as alegrias no casamento deles, que já dura mais de 20 anos.

A modelo e o artista tiveram quatro filhos: Pedro, de 20 anos; Nina, 18; Felipe; 13; e João, de apenas 9.

“Tem gente que pensa que a gente não tem discórdia, que a gente não discorda em nada, que é tudo maravilhoso. Não é bem assim, né, amor? A gente de vez em quando diverge de opinião”, começou Márcio no vídeo, publicado no Feed do Instagram.

+Márcio Garcia não renova contrato e está fora da Globo após 15 anos de emissora

+Marcio Garcia sobre filha de 18 anos sair de casa: ‘Sensação de dever cumprido’

Andréa não somente concordou, como complementou a observação do marido: “Muito, aliás. E tem muita gente que fala que o que segura o casamento são os filhos, mas, no nosso caso, acho que o que atrapalha a gente é muito essa questão, porque eu penso completamente diferente de você na educação das crianças”, entregou ela.

Durante o debate do casal, a modelo disse que é mais liberal: “Meus limites são na questão da saúde, dos estudos, foco muito mais nisso até do que você [Márcio]. Cobro muito das crianças”, garantiu ela.

Andréa disse que, por conta de sua insistência, o filho mais velho do casal, Pedro, é muito dedicado aos estudos. A modelo não escondeu o orgulho do resultado e disse que vibra quando tira boas notas.

Marcio Garcia emendou dizendo que o filho estava pensando em trancar a faculdade e que, para demovê-lo da ideia, ele fez uma promessa: dar um carro, além de dinheiro, quando o curso fosse concluído.

O ator concluiu o vídeo fazendo uma reflexão sobre a relação de casal.

“Casamento é um dia depois do outro, é uma reconquista. Eu mando muito videozinho para Andréa sobre essa coisa do relacionamento, do amor, do sexo e como isso é importante na vida do casal. Por mais que tenha uma um monte de filho, a gente tem que estar atento ao outro. Eu a ela e ela a mim. E nesse tempo de qualidade”, disse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)