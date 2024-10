Mulher de Junior Lima rebate críticas por decoração artesanal na festa da filha: ‘Pouco me importo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 17:54 Para compartilhar:

Esposa do cantor Junior Lima, 40 anos, Mônica Benini, 39, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 17, para rebater críticas que recebeu por ter organizado a festa de aniversário de três anos da filha do casal, Lara, com decoração artesanal. O ambiente onde aconteceu a celebração de mais um ano de vida da criança, no último final de semana, foi organizado pela própria artista plástica, com a ajuda da família.

Através de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Mônica expôs ter recebido comentários maldosos sobre a decoração, mas ressaltou que tomou conhecimento da repercussão através de amigos.

+Esposa de Junior Lima se arrepende de cirurgia plástica: ‘Detestei’

+Junior Lima diz agendar relações sexuais com a mulher: ‘É uma solução’

“Eu recebi mensagem de mais de uma amiga e recebi alguns inboxs de vocês aqui, falando sobre a festa da Lara e que os Stories que eu fiz da festa da Lara repercutiu em vários lugares. E umas pessoas indignadas com o que as pessoas estão falando e comentando”, iniciou ela em vídeo.

Designer de joias, modelo e artista plástica, Mônica esclareceu que não se importa com a opinião dos internautas.

“E vou falar só essa vez para não falar mais. Eu não sou a pessoa que consome esse tipo de conteúdo, eu não sigo perfis de fofoca, eu não me interesso por fofocas e eu também não vivo para o externo. Eu vivo para dentro, eu vivo para o que de verdade faz sentido para mim”, disparou ela.

“Então, para ser muito sincera aqui entre nós, pouco me importa, eu tô pouco me f*dendo, para o que as pessoas estão falando, de fato, eu nem tinha visto, então não se preocupem, tá tudo bem”, ironizou ela.

A cunhada de Sandy deixou claro que resolveu se manifestar somente em respeito às pessoas que ficaram indignadas com os comentários negativos.

“Não precisa vocês se estressarem também, essa mensagem é mais por isso, sabe? Porque eu recebi mensagem de gente muito indignada, tipo: ‘Não podem…’ Gente, todo mundo pode, podem falar o que quiser. Obviamente que é recomendado que a gente tenha respeito com as outras pessoas, mas a gente sabe que o mundo não gira assim, então tá tudo bem, deixa, não importa”, finalizou ela.

Mônica e Junior Lima são pais de duas crianças: o primogênito Otto, que celebrou mais um ano de vida no dia 01 de outubro, e a caçulinha Lara, que completou três aninhos de vida no último dia 10 de outubro.