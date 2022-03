Mulher de Hulk posa grávida e jogador se declara: ‘Saudades, minhas princesas’

Camila Ângelo, esposa do jogador Hulk, apareceu no Instagram com o barrigão da primeira gravidez. Quem compartilhou o clique foi o próprio atleta, que fez a publicação nesta sexta-feira (18) em sua conta do Instagram.

+ BBB22: ‘Estou me sentindo uma planta’, confessa Lucas para sisters

+ ‘Respeito e gratidão’, diz Anitta ao trocar festa de Kim Kardashian por Carnaval de Carla Perez

“Saudades, minhas princesas”, escreveu o jogador de futebol na legenda. A gestação de Camila é a primeira dela com Hulk, que já é pai de Ian e Tiago, do ex-casamento com Iran Ângelo.

Veja:

Saiba mais