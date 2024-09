Mulher de Gusttavo Lima, Andressa Suita se manifesta após Justiça decretar prisão do cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 22:19 Para compartilhar:

Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira, 23, para se manifestar após a Justiça decretar a prisão do Cantor, investigado no âmbito da “Operação Integration”, da Polícia Civil, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Através dos Stories do Instagram, a modelo e influenciadora compartilhou um trecho de um salmo bíblico e fotos ao lado dos filhos, com uma música gospel.

“‘O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre’”, escreveu ela.

Andressa Suita e Gusttavo Lima começaram a namorar em 2012 e se casaram em Minas Gerais. Em 2017, nasceu o primeiro filho do casal, um menino chamado Gabriel. No ano seguinte, nasceu o segundo filho, outro menino, chamado Samuel. Em 2020, Gusttavo e Andressa anunciam a separação depois de 5 anos juntos, mas em 2022 reataram a relação.

Advogados negam envolvimento do cantor

Em comunicado oficial, a defesa de Gusttavo Lima afirmou que ele é inocente e disse que recebeu a decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife, pela mídia na tarde desta segunda-feira, 23.

“Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais”, diz a nota.

A defesa destacou, ainda, que acredita na justiça brasileira e afirmou que a inocência do cantor será comprovada.

“O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana.”