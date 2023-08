Mulher de Faustão fala sobre rapidez em fila de transplante do coração

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2023 - 12:16 Compartilhe

Fausto Silva, de 73 anos de idade, está se recuperando da cirurgia de transplante de coração, informa Luciana Cardoso, mulher do apresentador, na manhã desta segunda-feira, 28. Faustão foi submetido ao procedimento no domingo, 27, e estava na fila de espera do SUS para o transplante desde o dia 8 de agosto.

Luciana aproveitou o espaço também para agradecer à mensagens de apoio, e esclarecer sobre a rapidez na fila de espera do SUS pela doação de um coração.

“Ontem foi um domingo abençoado para nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames de painel de anticorpos e outros detalhes médicos. Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023”, iniciou.

“Nos mantivemos em silêncio como é característica até que a internação se tornou pública. A princípio, achamos que preservar o quadro clínico e a necessidade do transplante seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda transparência que nos é característica, confirmamos a notícia”, seguiu.

“A partir desse momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si a empatia como um de seus valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas”, finalizou Luciana.

A cirurgia de Fausto Silva durou cerca de duas horas e meia, e foi realizada na tarde de domingo, no hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde 5 de agosto. A internação, no entanto, só se tornou pública no dia 18.

