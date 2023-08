Mulher de Faustão diz que família optou pelo silêncio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 16:32 Compartilhe

A mulher de Fausto Silva, Luciana Cardoso, foi ao Instagram para falar sobre a cirurgia que o apresentador fez no último domingo, 27, quando passou por um transplante de coração. “Ontem foi um domingo abençoado para nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames de painel de anticorpos e outros detalhes médicos. Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023.”

Em um primeiro instante, segundo Luciana, a família preferiu esconder a necessidade do transplante de coração. “Nos mantivemos em silêncio como é característica até que a internação se tornou pública. A princípio, achamos que preservar o quadro clínico e a necessidade do transplante seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio”, declarou.

Ela agradeceu às mensagens recebidas pelas redes sociais. “Com toda transparência que nos é característica, confirmamos a notícia. A partir desse momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si a empatia como um de seus valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas”, completou.

Instagram recuperado

Lu Cardoso comentou sobre a recuperação de sua conta no Instaram. “Dessa vez voltou rápido. Obrigada @instagram”, escreveu. Os fãs de Faustão aproveitaram para enviar energias positivas nos comentários.

O apresentador passou por um transplante de coração com a equipe médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. “O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje (domingo), quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30”, completou a nota do hospital, que disse ainda que Faustão “permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”.

João Guilherme Silva, filho de Fausto, também usou as redes sociais para publicar um vídeo e agradecer as mensagens de apoio. O apresentador está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto para tratar uma insuficiência cardíaca. “Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações, eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente. E queria dizer também que ele está bem, estamos na luta. Todo mundo com muita esperança. Vamos para a luta, galera”, disse João, no vídeo.

