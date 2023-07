Mulher de Esquiva Falcão fica indignada com atuação do juiz e pede revanche pelo título mundial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 12:17 Compartilhe

Suelen Marques, mulher de Esquiva Falcão está revoltada com a atuação do árbitro francês Vincent Dupas, que trabalhou na derrota do boxeador brasileiro diante do alemão Vincent Gualtieri, sábado, em Wuppertal, na Alemanha, quando esteve em jogo o título mundial dos médios da Federação Internacional de Boxe (FIB). O brasileiro perdeu por pontos, em decisão unânime, após 12 assaltos.

A reclamação maior é com relação a postura do árbitro no sétimo assalto, quando Esquiva recebeu um golpe abaixo da cintura e Dupas se limitou a abrir contagem. Só não determinou a vitória de forma errônea para o alemão porque foi avisado pelas autoridades que estavam próximas ao ringue. Dupas voltou atrás em sua decisão inicial, mas não puniu o alemão.

Outro erro do juiz foi não advertir e exigir que Gualtieri abaixasse a coquilha (protetor genital), que estava quase no peito do lutador da Alemanha, protegendo-o dos golpes na linha de cintura, sempre muito ‘acusados’.

“É preciso fazer alguma coisa. A Top Rank (empresa que cuida da carreira de Esquiva) precisa reclamar com a Federação Internacional de Boxe e conseguir pelo menos uma revanche. O Esquiva foi roubado. O golpe irregular prejudicou a atuação dele no restante da luta”, disse Suelen.

Foi a primeira derrota de Esquiva, de 33 anos, no boxe profissional, após 30 vitórias (20 nocautes). Ele perdeu a oportunidade de ser o primeiro medalhista olímpico do boxe brasileiro a conquistar um título mundial, pois foi prata nos Jogos de Londres/2012. Gualtieri, de 30 anos, permanece invicto, agora com 21 vitórias (sete nocautes) e um empate.

Esta foi a quarta derrota do boxe brasileiro nos últimos dois anos em disputa por título mundial. Em abril deste ano, Yamaguchi Falcão, irmão de Esquiva, e bronze nos Jogos de Londres/2012, foi nocauteado no primeiro assalto pelo cubano David Morrel, em Las Vegas, quando tentou o cinturão dos supermédios.

Em 2021, o peso superpena Robson Conceição, campeão olímpico na Rio-2016, perdeu para o mexicano Oscar Valdez e no ano passado foi derrotado pelo norte-americano Shakur Stevenson, ambas por pontos.

