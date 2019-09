Mulher de Doria repudia declaração de Bolsonaro sobre ‘ejaculação precoce’

São Paulo – A primeira-dama do Estado de São Paulo, Bia Doria, repudiou as declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro a uma possível candidatura de seu marido em 2022. Bolsonaro afirmou, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que a candidatura de Doria era uma “ejaculação precoce”.

Para Bia Dória, a declaração do presidente é “chula” e “fere a família brasileira”. “Como mulher, mãe e primeira-dama do Estado de São Paulo, repudio com veemência as declarações do Presidente da República, que usa expressões chulas, que ferem e desrespeitam a família brasileira e a importância do cargo que ocupa”, escreveu ela, em seu Instagram.