Mulher de Daniel Silveira declara à Justiça Eleitoral ter R$ 530 mil; ela recebia auxílio emergencial

Da Redação 09/08/2022 - 15:23 Compartilhe

A mulher do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), Paola Daniel, declarou à Justiça Eleitoral que possui R$ 530. 319,82 em sua conta corrente. Ela teve de fazer isso quando filiou-se ao mesmo partido que o seu companheiro para concorrer à Câmara dos Deputados nas eleições de outubro deste ano. Contudo, o que chamou a atenção é que ela foi uma das beneficiárias do Auxílio Emergencial em 2020. As informações são do UOL.

Nessa época, Paola atuava como coordenadora de gestão de pessoas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Mesmo assim, isso não impediu que ela recebesse quatro parcelas do auxílio do governo federal, totalizando o valor de R$ 1.800.

Para justificar o recebimento do Auxílio Emergencial, Paola afirmou que seria “uma coisa muito burocrática” cancelar o benefício após ter sido indicada para o cargo comissionado.

“Pesquisei e realmente vi que o cancelamento era uma coisa muito burocrática, e isso, se possível, era bem complicado mesmo para fazer o cancelamento. O tempo passou e a nomeação não saiu”, disse ela em um vídeo obtido pelo jornal O Globo.

Vale ressaltar que o Auxílio Emergencial começou a ser pago em abril de 2020. Já a nomeação de Paola, segundo ela, aconteceu no dia 20 de outubro do mesmo ano, com o salário de R$ 5,6 mil por mês.

A companheira de Daniel Silveira afirmou que acreditou que o benefício seria cancelado “automaticamente” quando assumiu o cargo comissionado. Ela ressaltou que ficou “surpresa” ao receber a parcela referente ao mês de novembro de 2020 e pesquisou como poderia devolver o dinheiro.

Candidatura à Câmara dos Deputados

Apesar de ter se declarado solteira no civil para a Justiça Eleitoral, Paola aderiu ao sobrenome de Daniel Silveira para concorrer ao pleito deste ano.

Vale relembrar que Daniel Silveira foi condenado a mais de 8 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por incitar atos com pautas antidemocráticas. Contudo, ele recebeu um indulto individual (perdão) do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Agora, o deputado federal deve tentar uma vaga para o Senado em outubro de 2022. Porém a sua candidatura ainda não está homologada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).