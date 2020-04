Mulher de Dani Alves, Joana Sanz posa de lingerie nas redes sociais

Joana Sanz, esposa do craque brasileiro Daniel Alves, que defende as cores do São Paulo, compartilhou uma foto nas redes sociais nesta quarta-feira (22) que fez grande sucesso. Na imagem, ela aparece de lingerie, deitada em uma cama e lendo um livro.

Na legenda, a modelo, que conta com 745 mil seguidores no Instagram, escreveu: “Ler é sonhar com os olhos abertos”. Dani Alves e Joana Sanz se casaram em julho de 2017.

