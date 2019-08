Mulher de Alok homenageia DJ pelo aniversário e lamenta ausência: ‘Muito difícil’

Rio – A médica Romana Novais publicou um textão fofo no Instagram, nesta segunda-feira, em homenagem ao aniversário de 28 anos do marido, o DJ Alok. Os dois vão ficar separados durante 21 dias devido a um trabalho de Alok nos EUA e, em meio à postagem romântica, Romana lamentou a ausência do DJ.

Romana Novais e Alok – Ana Beatriz Clemente de Mello

“Meu amor, hoje você completa 28 voltas em torno do sol. E por falar em sol, é sempre bom te lembrar que você é luz na minha vida. Parabéns! Que você seja imensamente feliz e abençoado sempre, que Deus te proteja de todo mal e que você continue trilhando lindamente essa história… você me inspira! Feliz aniversário! Te amo infinito”, escreveu a médica.

“Você viajou hj e já estamos com saudade, 21 dias sem você em casa vai ser muito difícil.. mas sabemos que é para um bem maior e ver você realizando os seus sonhos me faz muito feliz! Aproveita o Burning Man (festival que Alok vai participar) por mim, e todas as outras festas que você vai comandar por esse mundão a fora… estamos vibrando daqui! Aproveita aproveita aproveita! Eu cuido do nosso neném”, finalizou ela.

Romana está grávida de 5 meses de um menino e recebeu uma declaração do amado em resposta ao texto de aniversário.

“Decolando agora meu amor.. que texto lindo! Te amo tanto que não cabe em mim! Vocês são a luz da minha vida! Volto já já!”, comentou o DJ.