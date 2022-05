Mulher de 75 anos é achada por criança após sete dias perdida em floresta

A aposentada Barbara Elisabeth Monika Glag Lange, de 75 anos, foi encontrada viva depois de passar sete dias perdida em uma selva na Tailândia. A turista de nacionalidade alemã havia saído do Maikhao Palm Beach Resort, na ilha de Phuket, onde estava hospedada, no último dia 9, afirmando que iria dar um passeio até uma casa em uma montanha. As informações são do jornal Mirror.

No entanto, a mulher não retornou. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a idosa caminhou em direção à floresta. Ela estava sem água ou comida. Com uso de helicóptero, uma operação de busca foi montada para localizar a mulher. Dezenas de funcionários também se juntaram aos trabalhos de resgate.





A floresta da ilha é conhecida por ter cobras venenosas, lagartos e outros animais selvagens perigosos. Após dias de buscas, a turista foi encontrada com vida no Parque Nacional Sirinat, por um menino que vive em uma aldeia nas montanhas.

Ele andava pela selva quando avistou a idosa na floresta. Na sequência, o garoto voltou para casa e contou o que havia visto aos pais. A polícia foi acionada, e Barbara foi encontrada com vida na segunda-feira (16).

Conforme a equipe de resgate, a mulher estava deitada exausta em um riacho. A polícia acredita que ela tenha bebido água dos riachos das montanhas para sobreviver e se refrescar na água.

“A turista está segura e passa bem. Ela foi levada ao hospital para exames de saúde. Um intérprete alemão conversará com ela para sabermos o que aconteceu”, disse o tenente-coronel Ekachai Siri, da Polícia Turística de Phuket.