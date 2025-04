Mulher dá à luz depois de sobreviver a grave acidente de ônibus em MG

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz depois de sobreviver a um grave acidente de ônibus na rodovia MG-223, em Araguai (MG), na madrugada desta terça-feira, 8.

Por meio de nota enviada à IstoÉ, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia confirmou que realizou o parto da gestante. Além disso, informou que outros sete passageiros do veículo foram encaminhados à unidade de saúde, sendo que um morreu e os demais receberam atendimento médico.

A mulher e outras 46 pessoas estavam no ônibus que capotou na rodovia após o motorista perder o controle. O veículo saiu de Goiânia (GO) com destino a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, segundo o UOL.

Durante o trajeto, o ônibus fez paradas em Anápolis (GO) e Caldas Novas (GO) para buscar passageiros. A Polícia Civil comunicou que, ao todo, 11 pessoas morreram, sendo 10 no local do acidente — duas crianças estavam entre as vítimas fatais.

Além disso, nove pessoas foram socorridas em estado grave, e ao menos outros nove passageiros tiveram ferimentos leves. Outras 18 pessoas sofreram lesões leves ou não tiveram ferimentos aparentes e recusaram atendimento médico.

Agora o motorista do ônibus deve ser ouvido pela Polícia Civil. A IstoÉ entrou em contato com a corporação para obter mais informações sobre o caso, mas não houve resposta até o momento.