Mulher cria identidade falsa, engana o Exército e recebe pensão por 33 anos

Ana Lucia Umbelina Galache de Souza, de 55 anos, apresentou documentos falsos com o auxílio da avó e recebeu pensão militar por mais de três décadas. A mulher alterou seu nome para Ana Lucia Zarate, com 15 anos, se passando por filha de Vicente Zarate, ex-membro da Força Expedicionária Brasileira (FEB), para garantir o benefício, de acordo com informações do “O Globo”.

Após a morte do ex-combatente em 1988, ela começou a receber a pensão mensal, que flutuou em valores, mas chegou a atingir R$ 8 mil. O caso permaneceu oculto até 2021, quando sua avó ficou insatisfeita com o acordo entre elas, e a denunciou para a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, sendo revelada para a imprensa pelo “Metrópoles” e confirmada pelo “O Globo”.

Em depoimento à “CNN”, Conceição revelou que Ana Lucia é sobrinha-neta de Vicente e por esta razão não se enquadra no direito ao auxílio. No ano passado, a Justiça Militar condenou a farsante a 3 anos de prisão e determinou a devolução de todos os valores recebidos, que acumulam o montante de R$ 3.194.516,77. Durante os interrogatórios ela admitiu ter ciência da falsificação e da ilegalidade da ação, reconhecendo que só utilizava o nome falso para questões relacionadas à pensão militar.

Ana Lucia é julgada por crime contra o patrimônio e estelionato, e é defendida pela Defensoria Pública da União (DPU). Atualmente recorre à justiça alegando que não houve dolo – intenção de cometer o crime.

Segundo a CNN o caso ainda aguarda julgamento no Superior Tribunal Militar (STM), dependendo da decisão do ministro Artur Vidigal. Procurados pelo Globo, o Exército Brasileiro e o Superior Tribunal Militar não se posicionaram sobre a história.