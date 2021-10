Mulher corta corda em que pintores estavam pendurados em obra de prédio

Uma mulher cortou a corda que sustentava dois pintores que realizavam uma obra no prédio em que ela mora, os deixando pendurados no 26º andar. O caso aconteceu nesta quarta-feira (27), na Tailândia. A informação é da Associated Press.

A moradora teria se irritado com os trabalhadores por supostamente não ter sido avisada que eles realizariam um serviço no prédio, que possui 32 andares. Então, ela decidiu ir até a janela de seu apartamento, que fica no 21º andar, e cortar a corda para que os dois pintores caíssem.

Por sorte, os pintores foram ajudados por um casal que vive no 26º andar do prédio. Os trabalhadores pediram que os moradores da casa que estavam de frente enquanto estavam pendurados abrissem a janela, e, então, eles foram resgatados.

A mulher que cortou a corda, agora, enfrenta acusações de tentativa de homicídio e destruição de propriedade, segundo a polícia.

