Mulher contrata amantes para o marido por R$ 2 mil: ‘Só quero que ele seja feliz’

A tailandesa Pattheema Chamnan, de 44 anos, viralizou nas redes sociais ao anunciar que está contratando três mulheres “lindas e educadas” para manter o marido dela feliz, em Bangkok, na Tailândia. De acordo com Pattheema, duas vagas já foram preenchidas. As informações são do jornal Mirror.

Os requisitos para a vaga é ser jovem, solteira e com ensino médio completo. “A candidata não deve ter filhos, pois isso se tornará um fardo. Ela tem que estar apresentável e se comunicar bem. É importante que elas possam agradar meu marido fisicamente. Ele é um homem e precisa disso, ele ainda tem um grande impulso e muita energia”, afirmou Pattheema.

O salário proposto para o “emprego” é de £ 342 (cerca de R$ 2.137). “Meu marido tem trabalhado duro sozinho e eu só quero que ele seja feliz. Eu também terei amigos para ficar em casa”, disse.

Ainda segundo a tailandesa, ela não tem dormido com o marido e isso a faz se sentir uma esposa ruim. Pattheema revelou que tem lutado recentemente com a depressão crônica e esta é a razão por trás dela querer encontrar alguma ajuda extra em casa.

“Quero encontrar amantes para meu marido, pois estou lutando fisicamente. Tenho depressão crônica e sinto que não posso cuidar bem do meu marido”, alegou.

O casal administra um negócio familiar na província costeira de Samut Praka. O marido Pattagorn disse que foi uma surpresa quando encontrou o vídeo no último dia 3 de julho. “Minha esposa me disse que queria encontrar alguém para cuidar de mim. As mulheres também serão tratadas como família e trabalharão em nossa empresa como família. Fiquei chocado quando soube disso”.

“Eu nunca quis ter uma amante, mas já que minha esposa está oferecendo, não vou rejeitar”, concluiu.