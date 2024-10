Mulher contaminada por vírus HIV após transplante de rim desabafa: “Irresponsáveis”

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 0:31 Para compartilhar:

Uma mulher, infectada pelo vírus HIV após a realização de um transplante de rim, deu um depoimento ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, dia 13, afirmando que erro foi cometido por pessoas “irresponsáveis”. O caso aconteceu dentro da PCS-Saleme (Patologia Clínica Doutor Saleme), um laboratório contratado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

“Eu não fiz nada pra adquirir isso. O erro foi de pessoas irresponsáveis. Porque eu acho que quem lida com a vida de uma outra tem que ter responsabilidade”, disse a vítima que não quis se identificar. Além dela, outras cinco pessoas foram infectadas pelo vírus nas mesmas circunstâncias. O caso foi revelado na última sexta-feira, dia 11, e está sendo investigado pela Polícia Federal.

“A minha família tá revoltada, porque a gente entra lá com a maior confiança de que vai dar tudo certo”, afirmou dizendo que “o chão se abriu” quando ela recebeu a notícia sobre a doença. O fato aconteceu porque a clínica emitiu laudos negativos de dois doadores que tinham o vírus e que doaram nove órgãos aos pacientes infectados.

“Foi só dinheiro que eles viram, né? E foi muito, não foi pouco. Foi muito dinheiro. Não tem nenhuma justificativa. Eu quero punição”, disse a mulher que recebeu a notícia no último dia 3 de outubro.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro realizaram uma vistoria no local e decidiram fechar a unidade do laboratório.

A auditoria mostrou 39 irregularidades. O laboratório, por exemplo, não tinha licença para funcionar no local. Além disso, amostras de sangue estavam sem identificação e não foram apresentados registros de treinamento dos funcionários. Outro problema era que o material biológico era armazenado em uma geladeira comum.