Mulher conta com ajuda de motorista de app e dá à luz dentro de carro no MT

O motorista de aplicativo Kleber Nei Campos Silva foi surpreendido durante um corrida na última quinta-feira (6). A passageira Ana Brandina entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino no banco de trás do veículo, conforme matéria do G1.

O fato curioso aconteceu na cidade de Cáceres, no Mato Grosso. Kleber havia recebido o chamado de uma corrida em nome de Cirilo, marido da passageira, para levá-la ao hospital junto com a mãe de Ana.

“Trabalho no aplicativo há seis meses. Nunca esperei que isso fosse acontecer comigo um dia. A sensação foi de fraqueza, medo e pavor, mas ao mesmo tempo tive que arrancar forças para ajudar essa mãe a receber a criança que estava chegando ao mundo”, contou o motorista.

Kleber disse ainda que no primeiro instante não sabia o que fazer, pois, segundo ele, a mãe do bebê disse que a bolsa havia rompido. Então, o motorista parou o veículo no meio do caminho e auxiliou no parto.

Somente após a criança nascer é que eles foram ao hospital para fazer os demais procedimentos médicos.

“É uma experiência que vou guardar para o resto da minha vida, um momento único. Deus prepara tudo na hora certa e no momento certo”, revelou o motorista, emocionado .

Para completar, Kleber disse que todos os motoristas do aplicativo apadrinharam a criança e pretendem ajudar a família do bebê com fraudas e roupas.