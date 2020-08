Mulher conhecida como ‘Musa da Bala’ é presa após usar redes sociais para venda de drogas

Paloma Alves dos Santos, de 25 anos, foi presa após investigações que analisavam a venda de drogas em “festas secretas” em Santos, no litoral paulista. Conhecida como a “Musa da Bala”, a suspeita vendia ecstasy, utilizando também os stories do Instagram para divulgar a entrega via delivery, conforme apuração do G1.

Paloma foi detida em sua casa na Vila Belmiro, em Santos, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Aos policiais, a suspeita admitiu traficar drogas sintéticas e entregou 385 comprimidos de ecstasy, duas porções de ‘MD’, uma quantidade de maconha, ketamina e cinco pontos de LDS.

No quarto de Paloma, a polícia também encontrou uma balança digital para pesar os entorpecentes, um caderno com anotações, além de um celular e embalagens para armazenar a droga. A “Musa da Bala” alegou dificuldades financeiras como motivo para venda ilícita.

Além de Paloma, a investigação também busca encontrar os clientes, fornecedores e possíveis cúmplices na venda de drogas. A “musa” foi presa por tráfico de entorpecentes e levada para a Cadeia Feminina de São Vicente nesta sexta-feira (7).

Veja também