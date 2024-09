Mulher comete suicídio junto com filha de 3 anos e choca Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/09/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 SET (ANSA) – As autoridades italianas encontraram neste domingo (15), em um rio no norte do país, os corpos de uma mulher suicida de 45 anos e sua filha de três anos desaparecidos desde a última sexta-feira (13), na província de Treviso.

Segundo informações preliminares, Susanna Recchia teria se jogado com a criança de uma ponte após deixar uma carta de despedida de cinco páginas sobre a mesa de sua residência, em Miane, perto de Treviso.

No bilhete, a italiana expressou sua intenção de se matar em meio a um sofrimento psicológico agravado pelo processo de separação de seu parceiro. O caso chocou o país.

O carro de Recchia foi encontrado abandonado no pátio de um bar perto da ponte Vidor. Desde então, a polícia local estava procurando os corpos, que foram localizados na ilha no rio Piave.

De acordo com relatos, a mulher e sua filha foram arrastadas pela água e encontradas abraçadas. Uma reconstrução da polícia aponta que ela, então, não se jogou da ponte, mas entrou no rio pela margem, onde cães farejadores acharam vestígios das duas.

A promotora de Treviso, Barbara Sabbatini, está investigando o caso e decidirá se prosseguirá ou não com as autópsias nas próximas horas. A mulher deixa outros três filhos de um relacionamento anterior. (ANSA).