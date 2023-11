Mulher com útero duplo engravida nos dois ao mesmo tempo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/11/2023 - 2:36 Para compartilhar:

Uma mulher do Alabama, nos EUA, nascida com dois úteros está grávida de uma menina em cada um, segundo a imprensa local da NBC WVTM13.

Kelsey Hatcher e seu marido, Caleb, já são pais de três filhos (de 7, 4 e 2 anos). Quando ela soube que estava grávida novamente acabou chocando seu obstetra e seu marido.

“Eu disse: ‘Bem, há dois deles aí.’ E [meu marido] disse: ‘Você está mentindo’. Eu disse: ‘Não, não estou’”, explicou Kelsey a imprensa local. A data prevista para o nascimento dos dois novos membros da família – duas meninas – é ainda neste ano, no dia de Natal.

De acordo com Shweta Patel, especializada em obstetrícia e ginecologia, ouvida na matéria, afirmou ser “muito, muito raro”. “Os obstetras/ginecologistas passam toda a sua carreira sem ver nada assim.”

Mulheres com útero duplo geralmente têm gestações bem-sucedidas – mas também têm maior probabilidade de sofrer aborto espontâneo ou parto prematuro.

O útero de Kelsey poderia se contrair em momentos diferentes – e ela poderia dar à luz cada filha com horas ou até dias de intervalo.

“Quando ela entrar em trabalho de parto, se isso acontecer, teremos que monitorar cada útero e ver qual deles está se contraindo e se eles estão fazendo quase a mesma coisa ou se são diferentes”, observou Davis.

A situação de Kelsey é tão incomum que os médicos não sabem se devem caracterizar as gestações duplas como gêmeas. Cada bebê tem sua própria placenta.

“Acho que, do ponto de vista médico, isso é algo tão raro que não temos melhor maneira de descrevê-lo além de chamá-los de gêmeos”, disse Patel.

Kelsey, por sua vez, está ansiosa para receber as duas filhas, embora reconheça que ela poderia ser um estudo de caso.

“Normalmente não sou do tipo que gosta de muita atenção e não quer que as pessoas falem sobre todas as minhas coisas. E então, para ser tão raro e meio difundido, eu fico tipo, oh meu Deus, há muito”, ela argumentou.

