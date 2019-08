Mulher com suspeita de sarampo morre em Petrópolis

Rio – Uma mulher que estava com suspeita de sarampo morreu na última sexta-feira (30), em Petrópolis, na Região Serrana. De acordo com a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológia, a paciente vinha sendo acompanhada desde a última segunda (26), quando o setor de epidemiologia do órgão foi notificado por uma unidade hospitalar da rede privada que a atendeu primeiro.

Após a morte da mulher, um material foi colhido para exame laboratorial e passará por análise para confirmar se ela morreu em decorrência da doença. A previsão é que o resultado saia em até sete dias. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, todos os profissionais que tiveram contato com a paciente e seus familiares foram vacinados contra o sarampo, como medida de prevenção.

Ainda de acordo com o órgão, desde que começaram a surgir casos de sarampo pelo Brasil, especificamente em São Paulo, o município vem adotando a orientação do Ministério da Saúde, ampliando a aplicação da vacina para menores de um ano, com idade entre 6 e 11 meses de vida. O último caso de sarampo registrado em Petrópolis foi em 1997.