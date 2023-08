Mulher coberta de chocolate é ‘servida’ em buffet na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 17:50 Compartilhe

CAGLIARI, 23 AGO (ANSA) – Uma mulher de biquíni toda coberta de chocolate foi colocada em cima de uma mesa de um buffet de sobremesas, à beira da piscina, em um hotel em Gallura, no nordeste da Sardenha, e provocou polêmica na Itália.

O caso ocorreu na noite do último dia 15 de agosto, quando o empresário Federico Mazzieri estava hospedado na rede Voi Hotels, do grupo Alpitour, com sua filha de 14 anos e se deparou com a cena. Na sequência, ele publicou uma foto da mesa no Linkedin, com um mensagem indignada sobre o uso do “corpo feminino como objeto”.

“Fico sem palavras olhando para esta cena. Depois do primeiro momento de consternação, pergunto-me: os hotéis Voni representam a verdadeira hospitalidade italiana, mas o que significa? O corpo feminino?”, escreveu ele, acrescentando que, depois de expressar sua decepção, o hotel disse que era uma “estátua de chocolate”.

Após a foto viralizar, diversos usuários criticaram a iniciativa, principalmente pelo “absurdo de comparar o corpo de uma mulher, de um trabalhador, a uma louça para satisfazer o olhar malicioso de alguém”.

Segundo a vice-líder do partido Irmãos da Itália (FdI), Augusta Montaruli, “a mulher de chocolate servida em buffet representa aquele tipo de cultura que o governo combate com todas as suas armas em defesa das mulheres, graças a uma premiê, a primeira, a anos-luz de distância do protótipo do objeto que certa cultura continua a propor”. “É animador ver como o setor do turismo reagiu de forma unânime para estigmatizar o que aconteceu”, concluiu. (ANSA).

