Mulher cai de cruzeiro temático de Taylor Swift e desaparece

Da Redação 23/10/2024 - 12:36

Uma mulher de 66 anos desapareceu na noite de terça-feira, 22, ao cair de cima de um navio que navegava próximo à costa de Nassau, capital das Bahamas, no Caribe.

Ela estava em um cruzeiro temático da cantora Taylor Swift, que havia saído da Flórida nos Estados Unidos, e ainda não foi encontrado. Apesar disso, o cruzeiro não tinha envolvimento oficial com a cantora, era apenas uma viagem para reunir fãs apaixonados pela artista em alto-mar.

O ocorrido aconteceu no navio Allure of the Seas, da empresa Royal Caribbean. Segundo um representante da guarda costeira dos Estados Unidos declarou ao site “TMZ”, a embarcação deixou o porto de Miami na segunda-feira, 21, e estava a 27 quilômetros da costa de Nassau quando o acidente aconteceu.

A queda aconteceu por volta das 21h40 e não foram reveladas as condições do acidente. As forças de defesa das Bahamas trabalham em conjunto com a guarda costeira dos Estados Unidos nas operações de busca, que envolvem o uso de helicópteros e aeronaves, mas até o momento ela continua desaparecida.

À publicação, a Royal Caribbean declarou que “nossa equipe imediatamente lançou uma operação de busca e resgate e está trabalhando com autoridades locais. Nós também estamos providenciando apoio e assistência à família da passageira durante esse período difícil. Para respeitar a privacidade da família da passageira, nós não iremos informar mais detalhes”.