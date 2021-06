Mulher baleada por jornalista foi vista engatinhando e pedindo socorro para sair de farmácia após ser atingida

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Nadia Vilela, de 33 anos, fugiu engatinhando da farmácia em que trabalhava após ser baleada pelo ex-namorado, o jornalista José Marcondes, de 46 anos. O crime aconteceu em Tangará da Serra, em Mato Grosso, na última segunda-feira (28).

Momentos antes do crime, Marcondes foi até o local de trabalho de Nadia e discutiu com ela no escritório da farmácia. As investigações revelaram que ele não aceitava o fim do relacionamento. A vítima foi atingida por três tiros e continua internada após passar por duas cirurgias.

A filmagem mostrou Nadia saindo da farmácia engatinhando e ferida. Ela pediu socorro e recebeu ajuda de pessoas que passavam pelo local.

Após atingir a vítima, José tentou suicídio. Ele foi socorrido e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em entrevista ao G1, a mãe do suspeito afirmou que rezou para que ele tivesse “um verdadeiro encontro com Deus”.

Vilela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular. Seu estado de saúde é considerado grave pela unidade de saúde.

O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Tangará da Serra.

Nota de repúdio

Sete jornalistas mulheres, que trabalham no site de José, criaram uma nota de repúdio contra a tentativa de feminicídio, covardia e machismo. “Apesar de toda sua gentileza e cordialidade com aqueles que o cercavam, seu ciúme descomunal não o impediu de tentar contra a vida de sua ex-companheira. Pois é assim que funciona a violência contra a mulher”, dizia um trecho do comunicado.

